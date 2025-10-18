Blue Devils Weiden unterliegen auswärts

Was war denn da los – das fragte sich sicher der ein oder andere TV-Zuschauer, der gestern das Auswärtsspiel der Blue Devils bei den Bietigheim Steelers verfolgte.

Sang und klanglos verloren die Weidener mit 6:1 beim bis dahin sieglosen Tabellenschlusslicht der DEL2. Schon am Sonntag gibt es aber die große Chance zur Wiedergutmachung, wenn zuhause das 1. Oberpfalz Derby gegen die Eisbären Regensburg steigt. Für eine stimmungsvolle Kulisse dürfte dabei gesorgt sein – das Spiel ist bereits ausverkauft.