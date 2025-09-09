Brand auf Bahnhofsdach in Wiesau – Zugverkehr gestört

In der Oberpfalz gibt es an einer Bahnstrecke einen Feuerwehreinsatz: Auf dem Dach eines Bahnhofes brennt es. Laut Bahn kann es weiterhin zu Verzögerungen kommen.

Ein Brand auf einem Bahnhofsdach in Wiesau im Landkreis Tirschenreuth hat zu Einschränkungen im Zugverkehr geführt. Betroffen war die Strecke zwischen Weiden in der Oberpfalz und Marktredwitz, wie die Deutsche Bahn auf X mitteilte. Laut einer Polizeisprecherin brannte seit dem Vormittag die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bahnhofsgebäudes.

Zu dem Zeitpunkt hielt sich den Angaben nach niemand im Gebäude auf. Vorsorglich habe es eine Warnmeldung an die Bevölkerung gegeben. Eine Gefahr habe aber nicht bestanden, sagte die Polizeisprecherin. Am Mittag dauerten die Löscharbeiten weiter an, die Züge durften aber wieder fahren. Es kam laut Bahn zu Teilausfällen und Verspätungen, ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Es könne weiterhin zu Verzögerungen kommen, hieß es von der Bahn. (dpa/lby)