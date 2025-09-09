Brand auf Bahnhofsdach in Wiesau – Zugverkehr gestört

Tirschenreuth

In der Oberpfalz gibt es an einer Bahnstrecke einen Feuerwehreinsatz: Auf dem Dach eines Bahnhofes brennt es. Laut Bahn kann es weiterhin zu Verzögerungen kommen.

Ein Brand auf einem Bahnhofsdach in Wiesau im Landkreis Tirschenreuth hat zu Einschränkungen im Zugverkehr geführt. Betroffen war die Strecke zwischen Weiden in der Oberpfalz und Marktredwitz, wie die Deutsche Bahn auf X mitteilte. Laut einer Polizeisprecherin brannte seit dem Vormittag die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bahnhofsgebäudes.

Zu dem Zeitpunkt hielt sich den Angaben nach niemand im Gebäude auf. Vorsorglich habe es eine Warnmeldung an die Bevölkerung gegeben. Eine Gefahr habe aber nicht bestanden, sagte die Polizeisprecherin. Am Mittag dauerten die Löscharbeiten weiter an, die Züge durften aber wieder fahren. Es kam laut Bahn zu Teilausfällen und Verspätungen, ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Es könne weiterhin zu Verzögerungen kommen, hieß es von der Bahn. (dpa/lby)

THEMEN: Bahnhof, Brand, Dach, Feuer, Tirschenreuth, Wiesau

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Kai Breker, pixelio.de
 28.08. 13:53 Brand am Storchenpavillon – Zeugen gesucht Am 5. April brannte der sogenannte Storchenpavillon im Fischhofpark in …
Foto: Landratsamt Tirschenreuth/Fabian Polster
 01.05. 09:26 Tirschenreuth: Saison der Rad- und Freizeitbusse startet Mit dem Frühling startet auch die Saison der Rad- und Freizeitbusse. Von 1. …
Foto: Kai Breker, pixelio.de
 27.01. 08:52 Brand in Einfamilienhaus in Nittendorf Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Nittendorf im Kreis Regensburg ist …
Foto: Rike, pixelio.de
 02.12. 16:30 Nach Raub an Wohnungstür: Festnahme Nach einem Raubdelikt am vergangenen Dienstag in Wiesau hat die Polizei einen …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 28.11. 12:50 Wiesau: Mann an der Wohnungstür ausgeraubt Raub an der Haustür am Dienstag in Wiesau im Kreis Tirschenreuth. An der …
Symbolbild, pixabay.com
 09.09. 12:48 Achtung: Reifenstecher in Waldsassen Vorsicht vor dem Reifenstecher in Waldsassen. Am frühen Dienstagmorgen war ein …