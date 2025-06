Brand in Abschiebehaft in Hof gelegt – zwei Verletzte

In zwei Zellen kommt es zu starker Rauchentwicklung. Eine Vielzahl von Rettungskräften rückt aus. Haben die Häftlinge den Brand selbst gelegt?

Bei einem Brand in zwei Zellen der Abschiebehafteinrichtung in Hof sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach den ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei Hof ermittle gegen zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren, die in den Zellen untergebracht waren und die bei dem Brand leicht verletzt wurden.

Nach einer ärztlichen Untersuchung befinden sie sich nun in gesondertem polizeilichem Gewahrsam, wie es hieß. Über die Hintergründe der Tat könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt.

Es habe jeweils eine starke Rauchentwicklung gegeben. Die Feuerwehr habe die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen können. Auch ein Rettungshubschrauber landete – flog aber ohne Patienten wieder zurück. Parallel dazu hätten zahlreiche Rettungskräfte sowie die Hofer Polizei dafür gesorgt, dass die Insassen der Hafteinrichtung betreut und in anderen Räumen sowie Zellen untergebracht werden konnten. (dpa/lby)