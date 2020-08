Ein Gebäude einer Behindertenwerkstatt in Bayreuth ist in der Nacht zu Donnerstag ausgebrannt. Die Polizei geht von einem Schaden in hoher sechsstelliger Höhe aus.

Es seien keine Menschen im Gebäude gewesen, teilte die Polizei mit. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Werkstatt bereits voll in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass diese auf das Nachbargebäude übergriffen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Brand kommen konnte. (dpa/lby)