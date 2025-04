Brand in Kinderzimmer schnell gelöscht

In der Nacht zum Donnerstag hat es in einem Kinderzimmer in der Peter Vischer Straße in Marktredwitz gebrannt.

Das Kind und die Eltern erlitten dabei Rauchgasvergiftungen und teilweise Brandverletzungen. Die Bewohner wurden zum Glück frühzeitig durch den Rauchmelder gewarnt. So konnte die Feuerwehr den Brand rechtzeitig eindämmen.

Beim Versuch den Brand selbst zu löschen, zogen sich die Eltern Brandverletzungen zu und mussten ins Krankenhaus. Der Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.