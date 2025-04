Brand in Seniorenheim – Zehn Menschen verletzt

Die Feuerwehr wird zu einem Brand in einem Kloster gerufen. Hinter den alten Mauern befindet sich ein Seniorenheim. Dutzende Menschen müssen gerettet werden.

Neun Bewohner und ein Feuerwehrmann haben bei einem Brand in einem Seniorenheim in der Oberpfalz eine Rauchvergiftung erlitten. Nach Polizeiangaben brach in der Nacht zu Montag ein Feuer in einem Bewohnerzimmer aus – nach ersten Erkenntnissen wahrscheinlich ausgelöst durch eine unbeaufsichtigte Kerze. Die Rettungskräfte evakuierten demnach das als Seniorenheim genutzte Kloster Strahlfeld in Roding (Landkreis Cham) und brachten 58 Menschen in Sicherheit.

Die zehn Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Nach einer ersten Einschätzung gehen die Ermittler von rund 400.000 Euro Schaden aus. Neben den Flammen sei viel auch durch den Rauch beschädigt worden, erklärte ein Sprecher.

Das Feuer war wohl im Zimmer eines Bewohners der Pflegeabteilung ausgebrochen. Nach dem Löschen konnten die meisten der evakuierten Menschen noch in der Nacht in ihre Wohnbereiche zurück. (dpa/lby)