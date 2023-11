Brandenburger Tor erneut mit Farbe beschmiert

In Brasilien manifestiert sich die Klimakrise derzeit mit schweren Folgen. Das …

Brasilien ächzt unter Extremhitze In Brasilien manifestiert sich die Klimakrise derzeit mit schweren Folgen. Das …

Brasilien ächzt unter Extremhitze In Brasilien manifestiert sich die Klimakrise derzeit mit schweren Folgen. Das …

Das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas treibt die Erderhitzung an. Trotzdem wird …

UN: Förderpläne widersprechen 1,5 Grad-Ziel Das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas treibt die Erderhitzung an. Trotzdem wird …

UN: Förderpläne widersprechen 1,5 Grad-Ziel Das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas treibt die Erderhitzung an. Trotzdem wird …

Nach einem der schwersten Erdbeben in Afghanistan seit Jahrzehnten schwindet …

Erdbeben in Afghanistan: Hoffnung auf Überlebende schwindet Nach einem der schwersten Erdbeben in Afghanistan seit Jahrzehnten schwindet …

Erdbeben in Afghanistan: Hoffnung auf Überlebende schwindet Nach einem der schwersten Erdbeben in Afghanistan seit Jahrzehnten schwindet …

Tage nach den Überschwemmungen sind ganze Regionen in Libyen von der Außenwelt …

Darna: Bürgermeister rechnet mit 20.000 Toten Tage nach den Überschwemmungen sind ganze Regionen in Libyen von der Außenwelt …

Darna: Bürgermeister rechnet mit 20.000 Toten Tage nach den Überschwemmungen sind ganze Regionen in Libyen von der Außenwelt …

Foto: Fabian Sommer/dpa