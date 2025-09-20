Brandschutzwoche im Landkreis Regensburg

Ab heute (20.09.) bis nächsten Samstag (27.09.) läuft im Landkreis Regensburg die Aktionswoche der Bayerischen Feuerwehren.

In diesem Zeitraum führen die Feuerwehren vor Ort verschiedene Einsatzübungen durch, um zu zeigen, wie Feuerwehrarbeit im Ernstfall funktioniert und welche Abläufe und Maßnahmen für die Sicherheit der Bevölkerung wichtig sind. An der Aktionswoche nehmen alle 175 Freiwilligen Feuerwehren teil – entweder durch große Einsatzübungen oder durch Aktionen wie “Tag der offenen Tür” oder Mitgliederwerbung.