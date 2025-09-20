Brandschutzwoche im Landkreis Regensburg

Regensburg

Ab heute (20.09.) bis nächsten Samstag (27.09.) läuft im Landkreis Regensburg die Aktionswoche der Bayerischen Feuerwehren.

In diesem Zeitraum führen die Feuerwehren vor Ort verschiedene Einsatzübungen durch, um zu zeigen, wie Feuerwehrarbeit im Ernstfall funktioniert und welche Abläufe und Maßnahmen für die Sicherheit der Bevölkerung wichtig sind. An der Aktionswoche nehmen alle 175 Freiwilligen Feuerwehren teil – entweder durch große Einsatzübungen oder durch Aktionen wie “Tag der offenen Tür” oder Mitgliederwerbung.

THEMEN: Brandschutzwoche, Einsatzübungen, Feuerwehren, Mitgliederwerbung, Tag der offenen Tür

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Tom Weller/dpa
 20.09. 09:36 Zugreisende betätigte zweimal grundlos die Notbremse Eine junge Frau betätigte am Donnerstag gleich zweimal grundlos die Notbremse …
Symbolbild: Tima Miroshnichenko, pixabay.com
 18.09. 11:32 Fremder macht es sich im Lagerraum gemütlich Eine Verkäuferin des Regensburger Hauptbahnhofs findet einen schlafenden …
Symbolbild: Carlosdelatorre, pixabay.com
 16.09. 16:53 Lkw fährt rückwärts im Kreisverkehr Ein Lkw-Fahrer verpasst die Ausfahrt des Kreisverkehrs in Lappersdorf und hat …
Symbolbild: CANVA, Ramasuri
 16.09. 10:10 Verpuffung löst Räumung von Donau-Einkaufszentrum aus Eine Verpuffung in einer Metzgerei im Donau-Einkaufszentrum Regensburg führt …
Symbolbild: KI-generiert, freepik.com
 16.09. 09:06 Einbrecher in Lappersdorf auf frischer Tat ertappt Ein Unbekannter wurde vergangene Woche von einem Ehepaar bei seinem Einbruch …
Symbolbild, pixabay.com
 15.09. 11:34 Rettungssanitäter auf Regensburger Dult gebissen Rettungssanitäter eilt zur Hilfe und wird gebissen. Auf der Regensburger …