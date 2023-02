Brandstiftung in Regensburger Schule?

In den Toiletten einer Grund- und Mittelschule in Regensburg hat es am Montagmittag gebrannt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Feueralarm wurde ausgelöst, weil es aus den Toiletten rauchte. Daraufhin wurde die Schule evakuiert. Die Feuerwehr löschte das Feuer im zweiten Obergeschoss schnell. Danach konnte die Schule wieder betreten werden. Der Brand ist nach Angaben der Polizei in einer Toilettenkabine im Bereich von gelagerten Toilettenpapierrollen entstanden. Ein technischer Defekt wird deshalb ausgeschlossen. Die Beamten ermitteln nun wegen Brandstiftung. (dpa/lby)