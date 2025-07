BRK rät zu Vorsicht bei großer Hitze

Knapp 1.700 Blitze in Bayern gezählt Der Deutsche Wetterdienst hatte vor schweren Gewittern mit Hagel und Orkanböen …

Knapp 1.700 Blitze in Bayern gezählt Der Deutsche Wetterdienst hatte vor schweren Gewittern mit Hagel und Orkanböen …

Die Temperaturen bleiben weiterhin hoch in Bayern. Lokale Unwetter sind jedoch …

Über 30 Grad und lokale Unwetter in Bayern erwartet Die Temperaturen bleiben weiterhin hoch in Bayern. Lokale Unwetter sind jedoch …

Über 30 Grad und lokale Unwetter in Bayern erwartet Die Temperaturen bleiben weiterhin hoch in Bayern. Lokale Unwetter sind jedoch …

Foto: Daniel Karmann/dpa