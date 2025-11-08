BRK-Tagespflege bekommt neues Fahrzeug – Conrad-Stiftung spendet 50.000 Euro

Amberg-Sulzbach

Die BRK-Tagespflege St. Barbara in Hirschau erhält ein neues Fahrzeug für den Einsatz im täglichen Fahrdienst. Die Klaus und Gertrud Conrad-Stiftung unterstützt die Anschaffung des Ford Transit mit einer Spende von 50.000 Euro.

Am Donnerstag wurde der Bus mit 8 Sitzplätzen übergeben. Mit dem neuen Fahrzeug können die Gäste der Einrichtung künftig von ihrem Zuhause abgeholt und am Tagesende wieder zurückgebracht werden. Viele von ihnen sind an Demenz erkrankt und können den Tag nicht ohne Betreuung verbringen.

THEMEN: 50.000 Euro, BRK-Tagespflege, Conrad-Stiftung, Hirschau, neues Auto, St. Barbara

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 15.07. 08:46 Mann nach Kirwa angefahren – Polizei sucht Zeugen Am Sonntagmorgen kam es nach der Burgstaller Kirwa im Landkreis …
Peter Kneffel/dpa
 01.06. 15:47 Hirschau: Autofahrer lässt verletzten 96-Jährigen nach Unfall zurück Ein Senior auf einem Krankenfahrstuhl wird von einem Auto angefahren. Doch an …
Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com
 06.05. 11:16 Hirschau: Unbekannter bricht in Museum ein Am Wochenende ist ein Unbekannter ins Steingut-Museum an der Hauptstraße in …
Symbolfoto: pixabay, pexels.com
 16.04. 08:52 Hirschau: Wettkampf-Tauben gestohlen In Hirschau hat ein Unbekannter am Dienstag neun Wettkampf-Tauben und eine …
Symbolfoto: John Diez, pexels.com
 06.03. 12:29 Motor online gekauft – Ware nie angekommen Ein Mann aus Hirschau im Landkreis Amberg-Sulzbach ist im Internet um mehrere …
Foto: Charles Rosemond, Public domain, Wikimedia Commons
 03.03. 10:19 US Armee übt den ganzen März Die US-Armee trainiert ab heute (03.03.) wieder. Bis 31. März werden 25 …