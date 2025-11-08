BRK-Tagespflege bekommt neues Fahrzeug – Conrad-Stiftung spendet 50.000 Euro

Die BRK-Tagespflege St. Barbara in Hirschau erhält ein neues Fahrzeug für den Einsatz im täglichen Fahrdienst. Die Klaus und Gertrud Conrad-Stiftung unterstützt die Anschaffung des Ford Transit mit einer Spende von 50.000 Euro.

Am Donnerstag wurde der Bus mit 8 Sitzplätzen übergeben. Mit dem neuen Fahrzeug können die Gäste der Einrichtung künftig von ihrem Zuhause abgeholt und am Tagesende wieder zurückgebracht werden. Viele von ihnen sind an Demenz erkrankt und können den Tag nicht ohne Betreuung verbringen.