Bruce Springsteen sagt Konzerte wegen Magenproblemen ab

Springsteen und seine E Street Band seien „untröstlich“, teilte der Sänger aus New Jersey mit. Bald solle es aber wieder auf die Bühne gehen.

Rockstar Bruce Springsteen („Born in the U.S.A.“) hat seine im September geplanten Konzertauftritte in den USA auf Anraten seiner Ärzte abgesagt. Der 73-Jährige werde wegen Magengeschwür-Symptomen behandelt, hieß es am Mittwoch (Ortszeit) in einer Mitteilung auf seiner Webseite.

In diesem Monat hatten der Rocker und seine E Street Band acht Konzerte in den USA geplant, darunter in Washington D.C. und in New York. Sie seien „untröstlich“, dass sie die Auftritte verschieben müssen, schrieb Springsteen. Sie freuten sich darauf, bald wieder auf der Bühne zu stehen.

Springsteen und seine E Street Band waren zuvor in Europa auf Tour gewesen. Ende April hatte ihre Tournee in Barcelona begonnen. Sie gaben auch vier Konzerte in Deutschland, darunter in Hamburg und München. (dpa)