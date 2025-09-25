Brückenabriss in Mittelfranken endet tödlich für Bauarbeiter

Nach dem tödlichen Unfall beim Brückenabriss in Lichtenau übernimmt die Kriminalpolizei. Gutachter sollen den Ablauf des Unglücks klären.

Beim Abriss einer alten Brücke in Mittelfranken ist ein Bauarbeiter ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war bei Lichtenau (Landkreis Ansbach) ein Brückenpfeiler eingestürzt und auf einen Bagger gefallen. Für den Baggerfahrer kam jede Hilfe zu spät. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher erläuterte, wird nun die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernehmen. Wie es zu dem Unglück im Bereich der Autobahn 6 kommen konnte, war zunächst unklar. Es sei damit zu rechnen, dass Gutachter den Unfallort untersuchen werden. Die Bergungsarbeiten würden einige Zeit dauern. (dpa)