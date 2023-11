Bryan Adams über Kriege: «Es ist natürlich erschütternd»

Der kanadische Sänger hat im Frühjahr die Antikriegs-Ballade «What If There Were No Sides At All» veröffentlicht. Heute fragt er sich angesichts der Kriege auf der Welt, warum das immer so weitergehe. «Es nimmt kein Ende.»

© Rolf Vennenbernd/dpa

Rockmusiker Bryan Adams (64) stimmen die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten nachdenklich. «Es ist natürlich erschütternd, was gerade passiert und es frustriert mich, dass man so hilflos ist», sagte Adams der Deutschen Presse-Agentur.

«Gleichzeitig kann ich mich als zweifacher Vater auch nicht einfach zurücklehnen und nichts dazu sagen. Aber wie sagt man heutzutage etwas, ohne gecancelt zu werden? Es ist sehr schwer.»

Der kanadische Sänger («Run To You», «Summer Of 69») veröffentlichte im Frühjahr die Antikriegs-Ballade «What If There Were No Sides At All». «Ich habe das Lied schon vor ein paar Jahren geschrieben, als es einen anderen Zusammenstoß im Nahen Ost gab. Ich habe mich gefragt, warum das immer weitergeht. Es nimmt kein Ende.» (dpa)