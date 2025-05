Bub nach E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Zwei 13-Jährige sind gemeinsam mit einem E-Scooter unterwegs. Dann stürzen sie – mit schlimmen Folgen.

Ein 13-Jähriger ist in der Oberpfalz bei einem Sturz mit einem E-Scooter schwer verletzt worden. Der Junge war am Dienstag mit einem Gleichaltrigen in Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) auf dem bis zu 45 Kilometer pro Stunde schnellen Roller unterwegs, als die beiden mutmaßlich aus Unachtsamkeit stürzten, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Begleiter erlitt den Angaben zufolge lediglich leichte Schürfwunden.

Nach Polizeiangaben war der E-Scooter wegen des Höchsttempos von 45 Kilometern pro Stunde versicherungspflichtig. Zudem hätten die Jugendlichen Helme tragen und einen Führerschein haben müssen. Zumindest gegen die letztgenannten beiden Vorschriften hat der Fahrer offenbar verstoßen. Die Polizei ermittelt deshalb gegen den 13-Jährigen. (dpa/lby)