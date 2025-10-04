Bürgerinitiative gegen Windräder in Fuchsmühl erfolglos

Tirschenreuth

In einer Sondersitzung des Fuchsmühler Gemeinderates kämpfte die Bürgerinitiative „Wirklich Windkraft im Naturpark?“, doch vergebens.

Die Initiative befürchtet massive Eingriffe in Natur und Landschaft am Teichelberg und verließ nach der Ablehnung des Bürgerantrags aus Protest den Sitzungssaal. Der Gemeinderat betonte dagegen die gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit der Energiewende, verwies aber darauf, dass die Entscheidungshoheit beim Planungsverband Oberpfalz-Nord liegt. Fuchsmühl meldet nun rund 50 Hektar als Vorrangfläche, verbunden mit Forderungen nach Naturschutzauflagen und einem Mindestabstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung.

THEMEN: am Teichelberg, Bürgerinitiative, erfolglos, Fuchsmühl

