Bundeskanzler Merz auf der Wiesn

dpa

Tag zwei auf der Wiesn: In München feiern am Wochenende rund eine Million Menschen – darunter auch einer, den man dort nicht unbedingt erwartet hätte.

© Bild: Peter Kneffel/dpa
© Bild: Peter Kneffel/dpa

Überraschungsbesuch auf der Wiesn: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist auf dem Oktoberfest aufgetaucht. Gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder und den SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil kam er ins Schottenhamel-Festzelt. Die vier Politiker gaben sich gut gelaunt, Merz winkte vom Balkon in die Menge, warf sogar Kusshände. Die Wiesn-Besucher zückten ihre Smartphones, es gab Jubel, aber auch Buh-Rufe.

Im Zelt dann nahmen die Koalitionsspitzen auf der Empore Platz. Es gab eine Brotzeitplatte und Bier. Die Musik spielte, als Merz und Co. sich gesetzt hatten, die Toten Hosen: «Tage wie diese». (dpa)

© Bild: picture alliance/dpa | Peter Knefel
© Bild: picture alliance/dpa | Peter Knefel

THEMEN: 2025, Bier, Bundeskanzler, Essen, Merz, Oktoberfest, Söder, Wiesn

Das könnte Sie auch interessieren

Bild: Felix Hörhager/dpa
 19.09. 14:41 Wiesn-Wissen für Angeber Am Samstag geht das Oktoberfest los. Um neun Uhr öffnen die Wiesn-Zelte, aber …
Felix Hörhager/dpa
 19.09. 08:14 Was man zur Wiesn wissen muss Am Wochenende bricht der Ausnahmezustand über München herein. Das 190. …
Foto: Kay Nietfeld/dpa
 17.09. 11:12 Kanzler Merz stellt Bürger auf tiefgreifende Veränderungen ein Der Kanzler hat einen Herbst der Reformen angekündigt. Nach dem Streit von …
Archivbild: picture alliance / dpa
 17.09. 08:40 Prognose: Wetter wird zum Oktoberfest-Anstich traumhaft Seien wir ehrlich: Auch traditionsbewusste Oberbayern frieren nicht gerne in …
Foto: Pexels, pixabay.com
 16.09. 06:45 Über 30.000 Patienten in den letzten 5 Jahren Oktoberfest Die Aicher Ambulanz kann inzwischen auf fünf Oktoberfeste zurückblicken. Zeit …
Sybolbild: kgberlin, pixabay.com
 22.09. 13:59 Duisburg beansprucht Erfindung der Currywurst für sich Duisburg beansprucht den Titel als Geburtsort der Currywurst – mit neuer …