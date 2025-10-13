Bundespolizei findet 6.000 illegale Böller

Neustadt/WN

Bei einer Grenzkontrolle entdecken Beamte 81 Kilogramm Pyrotechnik in einem Auto. Über eine erforderliche Erlaubnis verfügen die Autofahrer nicht – sie müssen nun mit Konsequenzen rechnen.

© Foto: Bundespolizei Waidhaus
© Foto: Bundespolizei Waidhaus

Bundespolizisten haben an der Grenze zu Tschechien 6.000 verbotene Böller im Auto eines 18-Jährigen gefunden. Nach Angaben der Beamten befanden sich die Feuerwerkskörper, für die in Deutschland eine besondere Erlaubnis nötig ist, in einem Auto, das am Sonntag bei einer Kontrolle in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) gestoppt wurde.

Fahrer leugnen zunächst

Der 18-jährige Fahrer und sein 16 Jahre alter Beifahrer gaben demnach zunächst an, keine verbotenen Gegenstände dabeizuhaben. Die Beamten fanden aber Pyrotechnik der Kategorie F4 mit einer Sprengmasse von etwa 30 Kilogramm und einem geschätzten Wert von 6.000 Euro, wie die Bundespolizei mitteilte. Diese Feuerwerkskörper dürfen in Deutschland nur Menschen mit einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis besitzen.

Gegen den Fahrer und seinen jugendlichen Begleiter wird wegen gemeinschaftlichen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. (dpa/lby)

