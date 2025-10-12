Bundespolizei stellt Luftgewehr sicher

Neustadt/WN

Bundespolizisten haben am Donnerstag bei einer Kontrolle auf der A6 in Waidhaus ein Luftgewehr sichergestellt. Der Fahrer eines Wohnmobils hatte unter einem Lattenrost im Wohnmobil ein Luftgewehr versteckt.

Da das Gewehr kein „F“-Prüfzeichen besaß, fällt es unter die Bestimmungen des Waffengesetzes und ist in Deutschland verboten. Der 50-jährige Brite konnte weder eine Waffenbesitzkarte noch eine sonstige Berechtigung zum Besitz der Waffe vorweisen. Das Luftgewehr wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

