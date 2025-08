Bundeswehr will 700 Millionen Euro in Oberpfalz investieren

Die Bundeswehr will bis 2035 rund 700 Millionen Euro in die militärische Infrastruktur der Oberpfalz investieren. Mit dem Geld sollen beispielsweise Kasernen saniert oder neu gebaut werden. Unter anderem fließen 76 Millionen in die Grenzland-Kaserne in Oberviechtach, mit 99 Millionen wird Pfreimd unterstützt, nach Roding gehen 64 Millionen und Cham erhält 53 Millionen Euro. Neben der Tatsache, dass die Maßnahmen den Dienstalltag für die Soldatinnen und Soldaten verbessern, schaffen und sichern sie auch gleichzeitig Arbeitsplätze in der Region.