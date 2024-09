Bundesweiter Warntag – Am Donnerstag um 11 Uhr wird es laut

Heulende Sirenen und Warnnachrichten auf dem Handy: Am Donnerstag gegen 11 Uhr …

Warntag: Auch in Bayern wird wieder gewarnt Heulende Sirenen und Warnnachrichten auf dem Handy: Am Donnerstag gegen 11 Uhr …

Warntag: Auch in Bayern wird wieder gewarnt Heulende Sirenen und Warnnachrichten auf dem Handy: Am Donnerstag gegen 11 Uhr …

Während des Unterrichts sind Mobiltelefone in den Niederlanden jetzt tabu. …

Handyverbot an niederländischen Schulen gestartet Während des Unterrichts sind Mobiltelefone in den Niederlanden jetzt tabu. …

Handyverbot an niederländischen Schulen gestartet Während des Unterrichts sind Mobiltelefone in den Niederlanden jetzt tabu. …

Foto: Julius-Christian Schreiner/dpa