Burglengenfeld – Brand in Lagerhalle von Zementwerk: Staatsstraße gesperrt

Schwandorf

Der Inhalt einer Lagerhalle eines Zementwerks steht in Flammen. Die Einsatzkräfte rücken aus.

In einer Lagerhalle in der Oberpfalz stehen Papier und Kunststoff in Flammen. Die nahegelegene Staatsstraße 2235 ist wegen der Löscharbeiten in beide Richtungen vollständig gesperrt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Lagerhalle gehört demnach zu einem Zementwerk in Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf. Ein Großaufgebot der Feuerwehr habe das Feuer am Abend unter Kontrolle gebracht, sagte der Sprecher. Dennoch warnt die Polizei die Menschen in der Region vor der starken Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten dauern an. (dpa/lby)

THEMEN: Brand, Burglengenfeld, Feuerwehr, Lagerhalle, Zementwerk

