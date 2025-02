Burglengenfeld: Drei Verletzte und hoher Schaden bei Hausbrand

Zu zwei Brandeinsätzen musste die Feuerwehr am Dienstag in Neunburg vorm Wald …

Zwei Brandeinsätze in Neunburg vorm Wald Zu zwei Brandeinsätzen musste die Feuerwehr am Dienstag in Neunburg vorm Wald …

Zwei Brandeinsätze in Neunburg vorm Wald Zu zwei Brandeinsätzen musste die Feuerwehr am Dienstag in Neunburg vorm Wald …

Foto: Patrick Pleul/dpa