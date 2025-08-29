Bus verunglückt an Ausfahrt Weiden-Frauenricht

Bei einem schweren Busunfall auf der A93 bei Weiden sind am Freitagvormittag zahlreiche Menschen verletzt worden, drei davon schwer.

© Foto: Lars Haubner/NEWS5/dpa

Ein Bus aus Regensburg, der im Schienenersatzverkehr eingesetzt war, wollte gegen 10.30 Uhr an der Anschlussstelle Weiden-Frauenricht die Autobahn verlassen. Nach Polizeiangaben verlor der 67-jährige Fahrer im Kurvenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bus kam nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte, durchbrach die rechte Schutzplanke sowie eine Schallschutzwand und stürzte eine Böschung hinab, bevor er im Gebüsch zum Stillstand kam.

Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er sowie zwei Fahrgäste wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen 30 Insassen zogen sich nach ersten Erkenntnissen überwiegend leichte Verletzungen zu oder standen unter Schock.

© Foto: Lars Haubner/NEWS5/dpa

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften war im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der fast neue Bus wurde völlig zerstört, der Sachschaden dürfte sich nach Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen.