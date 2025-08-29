Bus verunglückt an Ausfahrt Weiden-Frauenricht

Weiden

Bei einem schweren Busunfall auf der A93 bei Weiden sind am Freitagvormittag zahlreiche Menschen verletzt worden, drei davon schwer.

© Foto: Lars Haubner/NEWS5/dpa
© Foto: Lars Haubner/NEWS5/dpa

Ein Bus aus Regensburg, der im Schienenersatzverkehr eingesetzt war, wollte gegen 10.30 Uhr an der Anschlussstelle Weiden-Frauenricht die Autobahn verlassen. Nach Polizeiangaben verlor der 67-jährige Fahrer im Kurvenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bus kam nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte, durchbrach die rechte Schutzplanke sowie eine Schallschutzwand und stürzte eine Böschung hinab, bevor er im Gebüsch zum Stillstand kam.

Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er sowie zwei Fahrgäste wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen 30 Insassen zogen sich nach ersten Erkenntnissen überwiegend leichte Verletzungen zu oder standen unter Schock.

© Foto: Lars Haubner/NEWS5/dpa
© Foto: Lars Haubner/NEWS5/dpa

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften war im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der fast neue Bus wurde völlig zerstört, der Sachschaden dürfte sich nach Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen.

THEMEN: A93, Autobahn, Bus, Frauenricht, Regensburg, Schienenersatzverkehr, Unfall, Weiden

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Carsten Rehder/dpa
 10.09. 13:36 Fußgänger auf Autobahnzubringer von Bus getötet Ein Mann ist zu Fuß auf einem Autobahnzubringer in Weiden unterwegs. Dann …
Foto: Rainer Sturm, pixelio.de
 25.08. 16:04 Autofahrerin missachtet Rotlicht und fährt Kind an Am Sonntagmittag kam es in Weiden zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind. Eine …
Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de
 19.08. 10:23 Schwerer Unfall an Autobahnauffahrt Am Montagmorgen kam es bei Gattendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 31.07. 10:56 Mehrere Unfälle auf der A93 Am Mittwoch kam es auf der A93 bei Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf …
Foto: Maclatz / pixelio.de
 28.07. 10:39 Weiden: Neue Busfahrpläne ab kommenden Freitag Ab dem 1. August gibt es in Weiden einen neuen Fahrplan der Stadtbusse. …
Quelle DRF Luftrettung
 22.07. 10:49 LKW-Fahrer verursacht schweren Unfall auf der A93 Ein 58-jähriger Lastwagenfahrer prallte am Montagvormittag ungebremst in die …