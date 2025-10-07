Cardi B suchte bei Trennung von Ehemann Rat bei Shakira

Stars

Rap-Superstar Cardi B hat in der Zeit der Trennung von ihrem Ehemann Zuspruch bei Sängerin Shakira gesucht. Nach einer tränenreichen Zeit konnte sie eigenen Angaben zufolge loslassen.

Cardi B hat bei ihrer Trennung einen Ratschlag von Shakira bekommen. Die Rapperin habe die kolumbianische Sängerin gefragt, wie sie über ihren Partner hinweggekommen sei, erzählte Cardi B im „Jay Shetty Podcast“. „Und sie sagte: „Es wird passieren.“ Und ich dachte, bei mir wird es niemals passieren – aber es ist passiert.“

Die 32-Jährige habe in der Zeit „die Liebe sterben“ gespürt, sowohl von ihrer Seite als auch von der Seite ihres damaligen Ehemanns, dem Rapper Offset. „Ich habe jeden Tag geweint.“ Es habe Monate gedauert, bis ihr Herz abschließen konnte. „Anstelle von meinem Mund und meinem Hirn, musste mein Herz sagen: „Du hast damit abgeschlossen.“ Weil du es zwar sagen und danach handeln kannst. Aber selbst wenn du Maßnahmen ergreifst – wenn du nicht damit abgeschlossen hast, hast du nicht damit abgeschlossen.“

Aber der Rap-Superstar sei über die Trennung hinweggekommen und sagte: „Ich bin so stark wie nie zuvor.“ Cardi B hatte während der Schwangerschaft mit ihrem dritten Kind die Scheidung von Rapper Offset eingereicht, mit dem sie seit 2017 verheiratet war. Mittlerweile erwartet sie ihr viertes Kind mit Football-Profi Stefon Diggs. (dpa)

THEMEN: Cardi, Rap, Rat, Shakira, Trennung, Zeit

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
 03.09. 08:13 Cardi B vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen Cardi B hat in einem Zivilprozess einen Sieg errungen. Die Jury stellte sich …
Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
 23.09. 12:28 Pietro Lombardi zieht bei Oliver Pocher ein Vom 400-Quadratmeter-Haus ins 25-Quadratmeter-Zimmer: Pietro Lombardi wohnt …
Foto: Britta Pedersen/dpa
 19.09. 08:37 Neues Album von Nina Chuba: «Ich lieb mich, ich lieb mich nicht» Mit gerade einmal 26 Jahren gehört Nina Chuba zu den bekanntesten deutschen …
Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa
 17.09. 17:35 Rap-Superstar Cardi B erneut schwanger Mit neuem Album und Tour feiert Cardi B gerade Erfolge. Und auch privat gibt …
picture alliance / dpa
 10.08. 07:28 Wildecker Herzbuben gehen getrennte Wege «Herzilein» war ihr größter Hit, nun arbeitet einer der Herzbuben an einer …
Ben Birchall/PA Wire/dpa
 27.07. 06:33 US-Rapper Busta Rhymes erhält einen Hollywood-Stern Er hat Millionen Alben verkauft und war ein Dutzend Mal für einen Grammy …