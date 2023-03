Cat Stevens alias Yusuf gibt Konzerte in Berlin und Hamburg

„Morning Has Broken“ gehört zu den bekanntesten Songs des britischen Musikers. Mitte Juni kommt er zu zwei Konzerten nach Deutschland.

Der als Cat Stevens oder Yusuf bekannte britische Sänger und Songwriter kommt im Juni für zwei Konzerte nach Berlin und Hamburg. Nach neunjähriger Konzertabstinenz werde der 74-Jährige („Father and Son“, „Morning Has Broken“) während seiner Europatournee auch in Deutschland auftreten, teilte Semmel Concerts mit.

Am 12. Juni trete Stevens in Berlin in der Zitadelle Spandau auf und am 15. Juni im Stadtpark Hamburg. Der Vorverkauf startet den Angaben zufolge an diesem Freitag ab 11.00 Uhr. Sein neues Album „King Of A Land“ werde am 16. Juni veröffentlicht. (dpa)