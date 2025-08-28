Cham: 16-Jährige sexuell genötigt

Am Montagnachmittag ist eine 16-Jährige in Cham sexuell genötigt worden.
Die Jugendliche ging durch den Meranweg in Richtung des Chamer Bahnhofs, als ein Unbekannter sie ansprach. Er berührte sie oberhalb der Kleidung an Brust, Po sowie im Intimbereich und er versuchte auch das Mädchen zu küssen.
Ein Angler bemerkte die Notlage der 16-Jährigen und sprach die beiden an. Daraufhin flüchtete der Täter.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- ca. 25 bis 30 Jahre alt
- ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß
- dunklere Hautfarbe
- braune bzw. dunkle mittellange Haare
- keine Brille
- Kinnbart in Richtung 3-Tage-Bart
- bekleidet mit weißem T-Shirt und schwarzer langer Hose
- sprach deutsch mit arabischem Akzent
Die Polizeiinspektion Cham ermittelt wegen sexueller Nötigung und sucht Zeugen. Wer am Montagnachmittag im Bereich des Meranwegs etwas bemerkt hat oder den beschriebenen Mann kennt, soll sich unter der Telefonnummer 09971/8545-0 melden.