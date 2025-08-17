Cham: Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern im Kreis Cham sind am Freitag die beiden Fahrer zum Teil schwer verletzt worden.

Ein 67-jähriger Motorradfahrer musste bei Lohberg verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 72-jährige Biker erkannte dies zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Hierbei zog sich der Verursacher schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 67-jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen. An den beiden Krafträdern entstanden Schäden in Höhe von etwa 6.000 Euro.