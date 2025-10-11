Cham: Präventionskampagne „Fit ohne Kick“

18 Stück Würfelzucker, dazu jede Menge Koffein, Taurin und ein Cocktail aus chemischen Zusatzstoffen – „eine explosive Mischung für den Körper“, warnen Gesundheitsexperten vor den gesundheitlichen Gefahren von Energy-Drinks.

Dennoch stehen die süßen Getränke bei jungen Menschen hoch im Kurs. Ihnen und ihren Eltern sind häufig die gesundheitlichen Folgen nicht ausreichend bewusst. Umso wichtiger ist es, über die möglichen Gefahren aufzuklären“, betonte der Chamer Landrat Löffler zum Startschuss der neuen Präventionskampagne „Fit ohne Kick“ des Landkreises Cham und der AOK Bayern. Die Kampagne besteht aus einer interaktiven Wanderausstellung, aus Fachvorträgen für Schulen, Vereinen und Gemeinden sowie aus Aufklärungsvideos und Social-Media-Clips. Schulen und Institutionen sind herzlich eingeladen, bei Interesse Kontakt mit der Gesundheitsregion Plus des Landkreises aufzunehmen.