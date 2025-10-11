Cham: Präventionskampagne „Fit ohne Kick“

Cham

18 Stück Würfelzucker, dazu jede Menge Koffein, Taurin und ein Cocktail aus chemischen Zusatzstoffen – „eine explosive Mischung für den Körper“, warnen Gesundheitsexperten vor den gesundheitlichen Gefahren von Energy-Drinks.

Dennoch stehen die süßen Getränke bei jungen Menschen hoch im Kurs. Ihnen und ihren Eltern sind häufig die gesundheitlichen Folgen nicht ausreichend bewusst. Umso wichtiger ist es, über die möglichen Gefahren aufzuklären“, betonte der Chamer Landrat Löffler zum Startschuss der neuen Präventionskampagne „Fit ohne Kick“ des Landkreises Cham und der AOK Bayern. Die Kampagne besteht aus einer interaktiven Wanderausstellung, aus Fachvorträgen für Schulen, Vereinen und Gemeinden sowie aus Aufklärungsvideos und Social-Media-Clips. Schulen und Institutionen sind herzlich eingeladen, bei Interesse Kontakt mit der Gesundheitsregion Plus des Landkreises aufzunehmen.

THEMEN: AOK Bayern, Energy-Drinks, Fit ohne Kick, Gesundheitsregion Plus, Präventionskampagne

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Maike Glöckner
 10.10. 10:02 Drei Verletzte bei Autounfall im Landkreis Cham Schwerer Unfall bei Traitsching im Landkreis Cham: Am Donnerstagmorgen gegen 8 …
Foto: Marijan Murat/dpa
 09.10. 17:00 Vermisster Spaziergänger nach großem Sucheinsatz gefunden Ein Mann kehrt nicht vom Spaziergang nach Hause. Seine Angehörigen alarmieren …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 06.10. 10:13 Arrach: Junger Mann verursacht Unfall und flüchtet Ein junger Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Arrach im Kreis Cham ohne …
Bild: Armin Weigel/dpa
 26.09. 10:09 Endspurt für die Landesgartenschau Die oberpfälzische Stadt Furth im Wald und die Landesgartenschau 2025 setzen …
Symbolbild: Arulonline, pixabay.com
 24.09. 08:22 Busfahrer von Schüler ins Gesicht geschlagen Ein Busfahrer weißt einen Schüler freundlich darauf hin, dass er mit dem Zug …
Symbolbild, pixabay.com
 22.09. 10:57 80.000 Euro Sachschaden bei Brand in Lohberg Im Landkreis Cham ist am gestrigen Sonntag ein Feuer ausgebrochen und hat …