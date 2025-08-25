Cham: Unbekannter belästigt Frau auf Parkbank

Eine 38-Jährige ist am Sonntagnachmittag in Cham sexuell belästigt worden.

Die Frau ruhte sich auf einer Parkbank auf dem Radweg zwischen „Weißer Brücke“ in Richtung Quadfeldmühle aus. Plötzlich setzte sich ein Unbekannter zu ihr und wurde aufdringlich.

Der Mann berührte sein Opfer an Schultern, Armen und am Knie und gab dabei sexuell motivierte Aussagen von sich. Die Frau vertraute sich schließlich einer Passantin an, die sie nach Cham begleitete. Die Polizei in Cham sucht nun Zeugen des Vorfalles.