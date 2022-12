Christbaumverkauf vom Lions Club an der Max-Reger-Halle

Es gibt ihn wieder, den bewährten Christbaumverkauf des Lions Club Goldene Straße.

Er findet am Samstag von 8 bis 16 Uhr in Weiden am Gelände der Max-Reger-Halle statt. Verkauft werden nur Bäume aus heimischer Herkunft, die ökologisch angebaut wurden. Sie werden kurz vor der Auslieferung frisch geschlagen und tragen ein Gütesiegel womit auch die heimische Forstwirtschaft unterstützt wird. Die Bäume werden schon ab 19 Euro angeboten. Die Einnahmen fließen in die Integrationsarbeit des Arbeitskreises Asyl.