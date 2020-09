Christoph Moritz jetzt bei SSV Jahn Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg hat Mittelfeldspieler Christoph Moritz verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist heute mitteilte, erhält der 30-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2022.

Moritz war zuletzt für den Ligarivalen Hamburger SV aktiv. Er bringt die Erfahrung aus 185 Partien in der 1. und 2. Bundesliga mit. «Christoph Moritz ist ein gestandener, erfahrener Bundesligaspieler, der in seiner Karriere bereits sehr vieles gesehen und erlebt hat. Ich freue mich deshalb außerordentlich darüber, dass Christoph gewillt und voller Tatendrang ist, diese Erfahrung zusammen mit seiner fußballerischen Klasse und seiner starken Persönlichkeit in unser Team einzubringen», erklärte Geschäftsführer Christian Keller. (dpa)