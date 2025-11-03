Comedy-«Bambi» für Hazel Brugger

Die Komikerin erhält für ihre intelligenten und gesellschaftskritischen Auftritte einen «Bambi» in der Kategorie Comedy.

© Archivbild: Hannes P Albert/dpa
© Archivbild: Hannes P Albert/dpa

Scharfsinnige Beobachtungen, pointierte Kommentare: Hazel Brugger wird mit einem «Bambi» geehrt. Die 31 Jahre alte Komikerin aus der Schweiz soll die Auszeichnung am 13. November in der Kategorie Comedy erhalten, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media in München mitteilte. «Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Intellekt, Witz und Charme hat Hazel Brugger das Genre Comedy auf ein neues Niveau gehoben. Ihre Auftritte sind nicht nur unterhaltsam, sondern regen auch zum Nachdenken an.»

Der «Bambi» ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben.

«Hazel Brugger macht gesellschaftliche Missstände sichtbar – Sexismus, Rassismus, die Absurditäten unserer Zeit – und schafft es dabei, Brücken zu bauen, statt Gräben zu ziehen», sagte die Chefredakteurin der Zeitschrift «Freundin» und Mitglied der «Bambi»-Jury, Mateja Mögel.

Auch Preis für Heidi Klum

In der vergangenen Woche hatte Burda bereits bekanntgegeben, dass Moderatorin und Model Heidi Klum (52) mit dem «Bambi» in der Kategorie Entertainment geehrt wird. «Wir feiern Heidi Klum für das, was sie über all die Jahre immer wieder am Set und in Interviews gezeigt hat: Da trifft Disziplin auf unbeschwerte Fröhlichkeit, Professionalität auf warmherzigen Respekt und erfrischende Offenheit», sagte Sophie Grützner, Chefredakteurin der «InStyle» und Mitglied der «Bambi»-Jury. (dpa)

