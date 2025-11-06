Conrad wächst weiter durch konsequente Kundenorientierung

Amberg-Sulzbach

Conrad Electronic setzt seinen Wachstumskurs fort und stellt sich in der Führung breiter auf. Das vermeldet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Conrad Electronic erwirtschaftet inzwischen rund 80 Prozent seines Umsatzes mit Geschäftskunden und entwickelt sich zunehmend zu einer umfassenden B2B-Beschaffungsplattform. Ziel ist es, Europas führender Anbieter für technischen Bedarf zu werden.

Zum 1. Mai 2025 übernimmt Dr. Daniel Saga die Verantwortung für das Kundensegment der „Digitally Managed Customers“. Am 1. September 2025 folgt Guy Dann, der künftig die „Personally Managed Customers“ betreut. Beide arbeiten als Chief Sales Officers (CSO) eng mit CEO Ralf Bühler und CFO Dr. Sebastian Dehnen zusammen.

Mit der Doppelbesetzung reagiert Conrad auf unterschiedliche Bedürfnisse seiner Geschäftskunden: Während viele Einkäufe digital über den Onlineshop erfolgen, setzen andere Unternehmen auf persönliche Betreuung und maßgeschneiderte E-Procurement-Lösungen. Die Erweiterung der Geschäftsführung soll den eingeschlagenen Wachstumskurs stärken und die internationale Ausrichtung der Conrad Sourcing Platform weiter vorantreiben.

THEMEN: B2B, Conrad, Kunden, Onlineshop, Saga

