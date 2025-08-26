Cyberangriff: Prorussische Hacker im Verdacht

Franken

Auf der Webseite der Stadt Nürnberg ging im Juli so gut wie gar nichts mehr. Jetzt ist mehr zu den Hintergründen bekannt.

Eine prorussische Hackergruppe steht den Ermittlungen zufolge im Verdacht, für den Cyberangriff auf die Webseite der Stadt Nürnberg im Juli verantwortlich zu sein. Dabei handle es sich um die Gruppierung „NoName057(16)“, teilte ein Sprecher der Zentralstelle Cybercrime bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mit. Es werde noch geprüft, ob ein Zusammenhang zu den Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Bundeskriminalamts bestehe.

Die Internetseite der Stadt Nürnberg war im Juli nach einer sogenannten DDoS-Attacke über Stunden nicht mehr zuverlässig erreichbar gewesen. Bei solchen Angriffen werden Websites mit massenhaften Zugriffen so überlastet, dass sie zusammenbrechen.

Attacken gingen zum Teil über Tage

Deutsche und internationale Strafverfolgungsbehörden waren Mitte Juli gegen das Hacker-Netzwerk „NoName057(16)“ vorgegangen und hatten dabei ein aus weltweit verteilten Servern bestehendes Botnetz abgeschaltet, das für gezielte digitale Überlastungsangriffe auf Internetseiten eingesetzt wurde. In Deutschland erließen die Ermittler sechs Haftbefehle gegen russische Staatsangehörige beziehungsweise in Russland wohnhafte Beschuldigte. Zwei von ihnen sollen die Hauptverantwortlichen hinter der Gruppe sein.

Bei „NoName057(16)“ handelt es sich laut BKA um ein ideologisch geprägtes Hacktivisten-Kollektiv, das sich als Unterstützer Russlands positioniert hat und im Kontext des Russland-Ukraine-Konflikts Cyberangriffe durchführt. Seit Beginn der Ermittlungen im November 2023 soll Deutschland Ziel von 14 Angriffswellen gewesen sein, die zum Teil über Tage dauerten. (dpa)

THEMEN: Angriff, Cyber, DDoS, Nürnberg

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: David Inderlied/dpa
 07.08. 14:43 Nürnberg: 18-Jähriger soll Schwager getötet haben Ein Familienstreit in Nürnberg ist eskaliert. Am Ende ist 40 Jahre alter Mann …
Symbolfoto: Roman Odintsov, pexels.com
 18.06. 13:46 Erst Eis gestohlen – dann Polizisten geschlagen Die Polizei stellt in Mittelfranken einen mutmaßlichen Dieb. Der wehrt sich …
Foto: Daniel Karmann/dpa
 25.04. 11:50 Cyber-Angriff? Website der Stadt Nürnberg nicht erreichbar Die Internetseite der Stadt Nürnberg fällt am Morgen aus. Dahinter könnte nach …
Foto: Lars Haubner/NEWS5/dpa
 21.03. 10:37 Mann wegen Mordes an Ehefrau angeklagt Der Verdächtige schweigt beharrlich. Doch die Ermittler sind sich sicher: Er …
Foto: David Oßwald/NEWS5/dpa
 04.09. 14:53 Angriff in Hochschule – Mitarbeiter verletzt © Foto: David Oßwald/NEWS5/dpa Ein Unbekannter soll in der Technischen …
Foto: Haubner/vifogra/dpa
 26.08. 15:02 Mann auf Parkplatz erstochen – Verdächtiger verhaftet Ein 42-Jähriger wird mitten in einem Wohngebiet erstochen. Dem Täter gelingt …