Dachstuhlbrand in Neumarkt

Neumarkt

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Neumarkt ist am Donnerstag ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro entstanden.

Die Flammen breiteten sich in einem Zimmer im Obergeschoß aus und erfassten schließlich den gesamten Dachstuhl. Die Bewohner, eine vierköpfige Familie, konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen. Die 16-jährige Tochter erlitt leichte Verletzungen durch eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. 

