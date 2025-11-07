Dank Alarm des Arbeitgebers überlebt 32-Jähriger Vergiftung

Franken

Weil ein Mann nicht zur Arbeit kommt, macht sich sein Arbeitgeber Sorgen und verständigt die Polizei. Der Rettungsdienst findet den 32-Jährigen bewusstlos in seiner Wohnung.

Dass sein Fernbleiben von der Arbeit auffiel, hat möglicherweise einem 32-Jährigen in Oberfranken das Leben gerettet: Sein Arbeitgeber war besorgt, weil er nicht zur Arbeit erschienen war. Fast zeitgleich setzte der Mann aus Schirnding selbst einen Notruf ab – bevor er das Bewusstsein verlor. Einsatzkräfte fanden ihn nicht mehr ansprechbar in seiner Wohnung, wo eine gefährlich hohe Konzentration von Kohlenmonoxid festgestellt wurde.

„Dank der tatsächlich fast zeitgleich eingegangenen Anrufe konnte der Rettungsdienst zügig an die Adresse des Mannes geschickt werden“, sagte ein Polizeisprecher. Der 32-Jährige habe am Telefon nur noch geröchelt und seine Adresse nicht mehr nennen können.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei versorgten den 32-Jährigen vor Ort, ehe er in ein Klinikum gebracht wurde. Zunächst sei sein Zustand als lebensgefährlich eingestuft worden, teilte die Polizei mit. Inzwischen gehe es ihm jedoch deutlich besser, er sei wieder aus der Behandlung entlassen worden.

Ursache: Bedienung des Kaminofens

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine fehlerhafte Bedienung eines Kaminofens in der Wohnung Auslöser des Gasaustritts. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchs- und geschmackloses Gas, das bei unvollständigen Verbrennungen entsteht.

Die Polizei weist darauf hin, dass sogenannte CO-Melder frühzeitig warnen und im Ernstfall Leben retten können. (dpa/lby)

THEMEN: Arbeit, Oberfranken, Polizei, Rettungsdienst, Schirnding, Vergiftung

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 05.11. 15:30 Autofahrer flüchtet über 50 Kilometer vor Polizei Die Polizei will nachts einen Wagen auf der A73 kontrollieren. Doch der Fahrer …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 29.10. 08:48 Oberkotzau: Drogengeschäft läuft aus dem Ruder Sonntagabend ist in Oberkotzau im Kreis Hof laut Angaben der Polizei ein …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 27.10. 07:25 A93: Laster hat zu viel Holz geladen Ein Holzlaster auf der A93 hat am Freitagmittag die Aufmerksamkeit einer …
Foto: Roland Weihrauch/dpa
 23.10. 12:36 Rentner-Paar überwältigt und fesselt mutmaßlichen Betrüger Statt Bargeld vor die Tür legt ein Ehepaar einem mutmaßlichen Telefonbetrüger …
Foto: Malin Wunderlich/dpa
 13.10. 11:53 Taube totgetreten – Ermittlungen nach Tierschutzgesetz Ein Mann hat in Oberfranken nach Angaben der Polizei eine Taube totgetreten, …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 07.10. 09:03 Bewohnerin ertappt Diebe auf frischer Tat In Arzberg im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken hat eine Bewohnerin am frühen …