Das Fichtelgebirge neu entdecken und genießen

Frischer, umfangreicher, schöner: Der neue „Fichtelgebirgs-Verführer“ ist da – für alle, die das Besondere der Region (wieder)entdecken wollen.

© Foto: Jens Stenglein

Oliver van Essenberg und die künstlerische Leiterin der Luisenburg Festspiele: Birgit Simmler

Im Mai 2025 erscheint die mit Spannung erwartete Neuauflage des regionalen Bestsellers „Lebensart genießen“, der sich der zentralen Frage widmet: Was macht unser Fichtelgebirge lebens- und liebenswert? Elf Jahre nach der Erstauflage und sechs Jahre nach der weitgehend vergriffenen Ausgabe von 2019, wurde der sogenannte „Fichtelgebirgs-Verführer“ umfassend aktualisiert, inhaltlich aufgefrischt und um 16 auf nunmehr 320 Seiten erweitert. Die offizielle Vorstellung fand bereits am 26. Mai 2024 statt.

Einzigartiges Konzept und breites Themenspektrum

„Lebensart genießen“ ist weit mehr als ein gewöhnlicher Reiseführer; es ist ein „Verführer zu Lebensart und Genuss“, der durch seine kompetente und persönliche Note, Beiträge profilierter Autoren und faszinierende Bilder besticht. Das Buch bietet einzigartige Einblicke in das Fichtelgebirge und deckt dabei ein breites Themenspektrum ab. Dazu gehören Kulinarik und Spezialitäten, Ferien- und Freizeitangebote, Kunst und Kultur, Handwerk und Design sowie Architektur und Natur. Die besondere Stärke des Buches liegt in seiner Fähigkeit, scheinbar alltägliche Themen mit kulturellen Besonderheiten zu verbinden, was bei den Lesern für spannende Aha-Effekte sorgt.

Der erfolgreichste Band der Reihe

Als mit Abstand erfolgreichster Band der Reihe wurden von „Lebensart genießen“ in drei Auflagen bereits rund 20.000 Exemplare gedruckt. Die Neuauflage spiegelt die beständige Weiterentwicklung der Region wider und trägt maßgeblich dazu bei, dass sowohl Einheimische als auch Besucher die vielfältigen Vorzüge des Fichtelgebirges noch besser nutzen und schätzen lernen. Die intensive, halbjährige Arbeit, die in die Überarbeitung geflossen ist, hat ein Werk entstehen lassen, das in vielen Teilen neu ist – mit aktualisierten Texten, erneuerten Bildern und einem aufgefrischten Layout. Es ist ein Muss für jeden, der die Einzigartigkeit des Fichtelgebirges entdecken und genießen möchte.