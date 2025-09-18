Das Schaffest in Brand geht in die siebte Runde!

Der Fichtelgebirgsverein Brand (FGV) im Landkreis Tirschenreuth lädt am Sonntag, den 21. September 2025, von 10 bis 17 Uhr zum Schaffest ein. Dieses Jahr mit einem echten Rekord: 95 bis 100 Ausstellerinnen und Aussteller werden erwartet, fast die Hälfte davon zum ersten Mal. Das wachsende Interesse zeigt, welchen Ruf sich das Fest in einem immer größeren Umkreis erarbeitet hat.
Aus Liebe zum Handwerk
Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen lebendigen Markt mit viel Liebe zum Handwerk freuen. Zu sehen sind unter anderem 3D-Druck, eine Schmiede eines Mittelaltervereins, Drechslerei sowie Vorführungen am Spinnrad. Ergänzt wird das Angebot durch eine reiche Auswahl regionaler Lebensmittel: Gewürze und Kräuterprodukte, Liköre, Edelbrände und Whiskey aus heimischen Brennereien, Marmeladen und vieles mehr – ideal zum Probieren, Stöbern und Mitnehmen.
Besonderes Highlight: Sheepworld
Ein besonderer Publikumsmagnet ist in diesem Jahr Sheepworld AG: Mit Fotopunkt, einem fröhlichen Schaf-Maskottchen und dem Verkauf beliebter Produkte zugunsten eines guten Zwecks bringt das Team zusätzliche Stimmung ins Festgeschehen. Deutlich umfangreicher präsentiert sich außerdem die Tierschau: Sechs Schafhalter reisen mit ihren Tieren an; eine größere Herde zeigt zudem eine kleine Hundevorführung. Direkt vor Ort werden Schaf- und Alpakaprodukte vermarktet – von Gefilztem über Alpakawolle, Kissen, Felle und Fellartikel bis hin zu Bekleidung vom Schäfer, Wolle und Genähtem.
Perfekt für die ganze Familie
Auch Familien kommen voll auf ihre Kosten: Kinder können sich beim Karussellfahren, Armbrustschießen und bei verschiedenen Mitmachaktionen austoben. Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt – von Bärwurz-Lamm-Leberkäs und Lamm-Eintopf bis zu Crêpes und weiteren regionalen Spezialitäten ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Der Eintritt ist frei.