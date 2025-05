Wes Andersons neuester Film, Der Phönizische Meisterstreich (Originaltitel: The Phoenician Scheme), startet am 29. Mai 2025 in den deutschen Kinos.

Die Tragikomödie mit Spionageelementen erzählt die Geschichte von Zsa-Zsa Korda (Benicio del Toro), einem der reichsten Männer Europas, der durch seine Geschäfte in der Rüstungs- und Luftfahrtbranche zu Reichtum gelangt ist. Nachdem er ein neues Unternehmen gründet, gerät er ins Visier eines intriganten Tycoons, ausländischer Terroristen und entschlossener Attentäter. Inmitten dieser Bedrohungen ernennt er seine entfremdete Tochter Liesl (Mia Threapleton), eine Nonne, zur Alleinerbin seines Vermögens. Gemeinsam begeben sich Vater und Tochter auf eine riskante Reise, bei der ungelöste Konflikte zutage treten und langjährige Loyalitäten auf die Probe gestellt werden .

Der Film besticht durch einen hochkarätigen Cast, darunter Michael Cera als Bjorn Lund, Tom Hanks als Leland, Scarlett Johansson als Cousine Hilda, Bryan Cranston als Reagan, Benedict Cumberbatch als Onkel Nubar, Rupert Friend als Excalibur und Riz Ahmed als Prince Farouk. Weitere Rollen übernehmen Charlotte Gainsbourg, Antonia Desplat, Imad Mardnli und Mohamed Chahrour .

Gedreht wurde der Film zwischen März und Juni 2024 im Studio Babelsberg in Deutschland. Die Kameraarbeit übernahm Bruno Delbonnel, die Musik stammt von Alexandre Desplat .

Der Phönizische Meisterstreich feiert seine Premiere am 18. Mai 2025 bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes und konkurriert dort um die Goldene Palme .