Deutsche Kinos verkaufen weniger Tickets

dpa

Die Menschen sind im ersten Halbjahr 2025 erneut seltener ins Kino gegangen. Knapp eine Million Kinokarten wurden weniger verkauft. Woran es nach Einschätzung des Filmförderchefs liegt.

Die Kinos in Deutschland haben erneut weniger Tickets verkauft. Im ersten Halbjahr waren es etwa 40,6 Millionen Kinokarten – rund 1,3 Millionen weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin mitteilte. Das entspricht einem Minus von drei Prozent.

Im zweiten Quartal hätten die Zahlen zwar dank Blockbustern wie „Ein Minecraft Film“ und „Lilo & Stitch“ zugelegt und über den Werten des Vorjahres gelegen, hießt es im Bericht der FFA. „Trotzdem können wir leider nicht von einem guten Halbjahr für die deutschen Kinos sprechen“, teilte Vorstand Peter Dinges mit. „Dafür gab es nicht genügend große und zugkräftige Filme.“

Die Kinobranche hofft nun auf das zweite Halbjahr und den Erfolg von Filmen wie „Das Kanu des Manitu“, „Die Schule der magischen Tiere 4“ und den neuen „Avatar“-Fantasyfilm „Avatar: Fire and Ash“.

Kinokarten waren etwas teurer

Kinokarten waren im ersten Halbjahr etwas teurer. Sie kosteten im Schnitt 9,92 Euro – etwa 30 Cent mehr als im Vorjahreszeitraum (+3,1 Prozent). Der Umsatz blieb damit trotz gesunkener Besuchszahlen fast gleich (403,4 Millionen Euro).

Schon im vergangenen Jahr hatten die Filmtheater in Deutschland weniger Besucherinnen und Besucher. Im Gesamtjahr 2024 waren rund 90,1 Millionen Tickets verkauft worden (-5,8 Prozent im Vergleich zu 2023). (dpa)

THEMEN: Branche, Einbruch, Karten, Kino, Tickets, weniger

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Deutscher Alpenverein München
 30.05. 08:03 Vandalismus in Berghütten in Alpen nimmt zu Winterräume von Berghütten machen viele Bergtouren erst möglich und sichern im …
Foto: Melissa Erichsen/dpa
 30.05. 07:59 Google Maps irritiert mit vermeintlichen Autobahnsperrungen Viele Autofahrer suchen sich ihre Route über Google Maps. Am Himmelfahrtstag …
Foto: Antti Aimo-Koivisto/STT-Lehtikuva/dpa
 29.01. 14:15 Ansturm: ESC-Tickets in wenigen Minuten weg Zehntausende Fans des Eurovision Song Contest waren am Mittwoch rechtzeitig in …
Symbolfoto: Shvetsa, pexels.com
 15.01. 15:53 Amberger fallen auf Internet-Betrügereien herein Internetbetrüger machen in der Oberpfalz jeden Tag richtig “Kohle”. Mal zwei …
Foto: Abbie Parr/AP/dpa
 28.08. 08:45 Getötet aus Hass? Nach Schüssen an Schule ist Motiv unklar Tödliche Schüsse während eines Schulgottesdienstes lösen in den USA Entsetzen …
Foto: Julian Stratenschulte/dpa
 28.08. 08:25 Streit um Klimatopf: Geld für Zertifikate statt Klimaschutz? Der Klimafonds soll eigentlich Investitionen in eine klimaneutrale Zukunft …