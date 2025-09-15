Deutsche Schneepflugmeisterschaft in Marktredwitz

Am Samstag, 20. September 2025 richtet die Stadt Marktredwitz als amtierender Deutscher Meister die 4. Deutsche Schneepflugmeisterschaft aus. Rund um die Wettkämpfe, die in der Rößlermühlstraße am Auenpark stattfinden, startet um 10.00 Uhr ein fröhliches Familienfest mit viel Musik und zahlreichen Attraktionen.

© Foto: Stadt Marktredwitz

Angeboten wird außerdem eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten und Getränken – die Besucherinnen und Besucher sind herzlich zum Genießen, Verweilen und natürlich zum Mitfiebern bei den spannenden Wettkämpfen eingeladen. Eine große Ausstellung rund um die Themen Winterdienst, Garten und Grünanlagenpflege ist sicher nicht nur für das Fachpublikum interessant. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei!

Nerven behalten!

Der spannende und nervenaufreibende Geschicklichkeitswettbewerb bildet reelle Situationen im Winterdienst ab. Die Fahrer müssen mit einem Unimog und vorne montiertem Räumschild möglichst zügig und fehlerfrei den großen Parcours vorwärts und rückwärts bewältigen – angefeuert von ihren mitgereisten Fanclubs und den Besucherinnen und Besuchern. Geschicklichkeit, Präzision, Sicherheit und Schnelligkeit sind dabei siegentscheidende Bewertungskriterien und werden bei perfekter Ausführung nicht selten mit La-Ola-Wellen und Begeisterungsstürmen der Zuschauer gefeiert. Zu gewinnen gibt es für die Teams hochwertige Sachpreise.

PROGRAMM

Bereits das freie Training am Freitag, 19. September 2025 ab 7.30 Uhr ist öffentlich zugänglich – ebenso wie die Auslosung der Startplätze für das Qualifying um 19.00 Uhr.

Samstag, 20.09.2025

Talentierte Schneepflugfahrer aus ganz Deutschland zeigen in einem höchst spannenden Geschicklichkeitswettbewerb ihr Können!

7.30 Uhr: Start Qualifying mit 33 Mannschaften aus ganz Deutschland – ab 10.00 Uhr unterhaltsam moderiert von Gery Gerspitzer

10.00 Uhr: Beginn des bunten Familienfestes mit tollen Leckereien, vielen Attraktionen und großer Ausstellung

15.00 Uhr: Nach Auslosung der Startnummern Beginn der nervenaufreibenden Entscheidungskämpfe mit den zwölf Finalisten

17.00 Uhr: Nach dem Ende der Finalfahrten sorgt Gery Gerspitzer mit seiner legendären Band „Gery & the Johnboys“ und Rock’n’Roll vom Feinsten den ganzen Abend für die passende musikalische Unterhaltung.

18.00 Uhr: Siegerehrung mit Staatssekretär Martin Schöffel und Oberbürgermeister Oliver Weigel

ESSEN UND GETRÄNKE

Bratwürste, Steaks, Käsewürste, Streetfood-Style-Pommes, warme und kalte Fischbrötchen, Burger, Currywurst, Krautsalat, Pommes, gebratene Nudeln, Minifrühlingsrollen, paniertes Hähnchen mit Nudeln, Süßwaren, Slush-Eis, Kaffee, Waffeln, Kuchen, Bier, alkoholfreie Getränke, Wein, Cocktails

RAHMENPROGRAMM

Hüpfburg, Fotobox, große Ausstellung, Schneepflug-Fahrsimulator, Bobbycar-Parcours, Live-Musik ab 17.00 Uhr mit „Gery & the Johnboys“, Verkauf von Marktredwitzer Merchandise-Artikeln

ANFAHRT UND PARKEN

Die Marktredwitzer Bevölkerung kommt am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Veranstaltung. Die Rößlermühlstraße ist für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Parkhaus Kösseine-Einkaufs-Center, Leopoldstraße 2 (kostenfrei)

Parkhaus BENKER-AREAL, Fabrikstraße 8 (gebührenpflichtig)

Behindertenparkplätze sind am Veranstaltungsgelände vorhanden, Zufahrt über den Von-Cramm-Weg