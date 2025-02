Die Erde bebt: Tausende fliehen von Santorini

Heute Bundestagsanträge, am Freitag ein Gesetzentwurf: Die C-Parteien machen …

Kirchen sind gegen Gesetzentwurf der Union zur Migration Heute Bundestagsanträge, am Freitag ein Gesetzentwurf: Die C-Parteien machen …

Kirchen sind gegen Gesetzentwurf der Union zur Migration Heute Bundestagsanträge, am Freitag ein Gesetzentwurf: Die C-Parteien machen …

Leichen in den Straßen: Lage in Goma verheerend Humanitäre Organisationen mit Büros vor Ort berichten über anhaltende Kämpfe, …

Leichen in den Straßen: Lage in Goma verheerend Humanitäre Organisationen mit Büros vor Ort berichten über anhaltende Kämpfe, …

Flüchtlinge nach Niederlage für Meloni in Italien Das „Albanien-Modell“ wird von anderen EU-Staaten genau verfolgt. …

Flüchtlinge nach Niederlage für Meloni in Italien Das „Albanien-Modell“ wird von anderen EU-Staaten genau verfolgt. …

Foto: Helmut Fohringer/EPA/dpa