Die Simpsons kehren mit neuem Film in die Kinos zurück

Gute Nachrichten für alle Fans der berühmten gelben Zeichentrickfamilie: Die Simpsons kommen wieder ins Kino. Das Erscheinungsdatum steht schon fest.

Die Simpsons kommen mit einem zweiten Film ins Kino. Die Fortsetzung soll am 23. Juli 2027 erscheinen, wie Disney und 20th Century Fox auf Instagram verkündeten. Auf einem dazugehörigen Bild greift eine gelbe Hand nach einem Donut, dessen Streusel die Form der Ziffer 2 haben. Darüber steht: „Homer kommt zurück für einen Nachschlag“.

Damit erscheint 20 Jahre nach dem ersten und einzigen Kinofilm der gelben Zeichentrickfamilie ein zweiter Teil. „Die Simpsons – Der Film“ erschien 2007 in den Kinos. Im damaligen Kinofilm verschmutzt Homer Simpson den See in Springfield, woraufhin die ganze Stadt unter einer Glaskuppel eingeschlossen wird. Die Familie flüchtet vor den aufgebrachten Einwohnern nach Alaska. Zur Handlung des neuen Films war zunächst nichts bekannt.

Laut Berichten vom Branchenportal „Deadline“ und „Variety“ nimmt der neue Simpsons-Teil den Platz eines Marvel-Films ein, der ursprünglich für den Zeitraum geplant war. Dieser Film sei nun gestrichen.

Die fünfköpfige Familie Simpson aus Springfield, bestehend aus den Eltern Marge und Homer sowie den drei Kindern Bart, Lisa und Maggie, ist das Zentrum der erfolgreichen Kult-Serie „Die Simpsons“. Aktuell läuft die 36. Staffel im deutschen Fernsehen. (dpa)

