Die USA wählen neuen Präsidenten

In den USA sind heute mehr als 200 Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen.

Schafft Amtsinhaber Trump in letzter Sekunde die Trendwende oder kann sich sein demokratischer Kontrahent Biden – wie in Umfragen vorhergesagt – durchsetzen? In dem von Corona dominierten Wahlkampf warnten Trump und Biden vor verheerenden Folgen, sollte der jeweilige Gegenkandidat gewinnen. Schon vor dem Wahltag hatten mehr als 95 Millionen US-Bürger per Brief oder in vorab geöffneten Wahllokalen abgestimmt.

Quelle: dpa