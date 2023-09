Die Weidener Justiz stellt sich vor und öffnet Ihre Türen

Die Weidener Justiz öffnet auch dieses Jahr in Kooperation mit der Volkshochschule Weiden wieder einmal ihre Pforten für interessierte Besucher, die gerne einmal hinter die Kulissen der Weidener Justiz blicken wollen.

Dabei werden unter anderem die Besetzung der Gerichte, die Aufgabenbereiche der einzelnen Gerichtsabteilungen und die Einrichtungen des Weidener Justizgebäudes, welches im Jahr 2016 seinen 50. Geburtstag feierte, durch Richter am Landgericht Matthias Bauer vorgestellt. Die Besucher haben auch Gelegenheit, Ihre allgemeinen Fragen zur Weidener Justiz und zur Rechtsprechung und Strafverfolgung zu stellen.

Zum Abschluss besteht auch noch die Möglichkeit, die Räumlichkeiten des Justizgebäudes zu besichtigen wie insbesondere den Schwurgerichtssaal mit den Arrestzellen, die digitalen Videovernehmungsanlagen der Weidener Justiz oder auch das Büro des Präsidenten und andere Räumlichkeiten stehen den Teilnehmern offen.

Die Veranstaltung findet am 04.10.2023 um 19.00 Uhr im Justizgebäude in Weiden in der Ledererstraße 9 statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.