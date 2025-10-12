Diebstahlserie in Amberg

Amberg

In der Amberger Innenstadt ist es am Donnerstag zu einer regelrechten Diebstahlserie gekommen. Zunächst wurde aus einem Servicefahrzeug für Hausmeisterdienste ein Bund mit zahlreichen Schlüsseln zu privaten und gewerblichen Objekten entwendet. Nur knapp drei Stunden wurde in einem Geschäft in der Rathausstraße versucht, mehrere Vitrinen mit einem Schlüssel zu öffnen.

Da das nicht gelang, wurde eine Vitrine aufgehebelt und eine über 400 Euro teure Halskette gestohlen. Aus einem Geschäft in der Georgenstraße wurde wenig später eine alarmgesicherte Smartwatch aus ihrer Halterung entwendet. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich jeweils um den gleichen Täter handelt. Aufnahmen einer Überwachungskamera ließen einen einschlägig vorbestraften Mann erkennen. Nach ihm wird nun mit Hochdruck gefahndet.

THEMEN: Diebstahlserie, Fahndung, Georgenstraße, Rathausstraße, Überwachungskamera

