Diese Songs haben Chancen auf den Sommerhit des Jahres

Nachfolger von „Bauch Beine Po“ gesucht: Der offizielle Sommerhit lässt sich zwar noch Zeit. Erste Anwärter gibt es aber schon. Wer ist im Rennen?

© Foto: Ahn Young-joon/AP/dpa

Ein heißer Kandidat für den Sommerhit 2025 lässt dieses Jahr noch auf sich warten. Noch gebe es keinen eindeutigen Favoriten – dafür aber bereits einige mögliche Anwärter, sagt Hans Schmucker vom Marktforschungsunternehmen Gfk Entertainment, das die Offiziellen Deutschen Charts ermittelt. «Der Sommerhit lässt sich auf jeden Fall noch Zeit. Der Sommer macht ja auch zurzeit eine kleine Pause».

2024 war das ähnlich: „Bauch Beine Po“ von Sängerin Shirin David stand erst Ende August als offizieller Sommerhit fest. Der Track („Geh ins Gymmie, werde skinny“) hielt sich sechs Wochen an der Spitze der Deutschen Charts. Wer könnte dieses Jahr in die engere Auswahl kommen?

Das sind mögliche Kandidaten für den Sommerhit

Laut Gfk Entertainment gehört dazu „Ordinary“ des US-amerikanischen Sängers Alex Warren, der mit dem emotional aufgeladenen Pop-Rock-Song seinen Durchbruch gefeiert hat. Er stehe seit sieben Wochen auf Platz 1 und laufe sowohl im Radio als auch im Streaming gut, so Schmucker.

Ebenfalls im Kandidatenkreis: Die K-Pop-Band Blackpink aus Südkorea, die sich mit ihrem neuen Song „Jump“ aus einer längeren musikalischen Pause zurückmeldet. Die Sängerinnen Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa werden von Millionen Fans in aller Welt angehimmelt. „Der Song ist super energiegeladen und ein totaler Ohrwurm. Und ein K-Pop-Song als Sommerhit würde gerade ein bisschen passen, weil das Genre immer beliebter wird“, sagt der Experte.

Passen könne auch „Show Me Love“ (WizTheMc x bees & honey), ein Mix aus Afrobeat, R&B und Pop. Schmucker: „Das Lied versprüht auf jeden Fall Sommer-Vibes“. Und: Der Track des deutsch-südafrikanischen Rappers WizTheMc hält sich seit einiger Zeit stabil in den Charts.

Weitere Anwärter könnten der Popsong „Be Mine“ des deutschen Singer-Songwriters Kamrad oder „Shake It To The Max (FLY)“ (Moliy & Silent Addy) sein. Die Dancehall-Afrobeat-Nummer ging durch eine Tanzchallenge bei Tiktok viral.

Sommerhit steht oft erst Mitte oder Ende des Sommers fest

Eine Ballermann-Hit-Welle zeichne sich bisher nicht ab. „Oft schwappt der Sommerhit auch aus den Ferienregionen rüber nach Deutschland. Er muss sich oft auch erst aufbauen und eine große Bekanntheit haben. Deshalb ist es schon meistens so, dass er dann eher Mitte oder auch teilweise Ende des Sommers wirklich feststeht“, sagt Schmucker. Gut möglich also, dass doch ein ganz anderes Lied am Ende das Rennen macht.

Kriterien für den Sommerhit sind etwa: Eine eingängige Melodie, die leicht ins Ohr geht, ein Text, den man gut mitsingen kann und ein Rhythmus, der zum Tanzen einlädt. Auch der virale Effekt spielt eine große Rolle. Die Experten achten zudem darauf, dass der Song möglichst Platz 1 der Charts erreicht.

Katy Perry und Avicii landeten schon den offiziellen Sommerhit

Tradition ist auch, dass der Song von eher unbekannten Interpreten kommt – oder welchen, die zumindest in Deutschland noch keinen großen Hit hatten. Immer mal wieder gibt es aber Ausnahmen – zum Beispiel 2024 mit Shirin David, 2021 mit Ed Sheeran („Bad Habits“) oder 2019 mit Shawn Mendes („Señorita“, zusammen mit Camila Cabello).

Zu den berühmten Sommerhits der deutschen Popgeschichte gehören auch „I Kissed A Girl“ von Katy Perry (2008), „I Follow Rivers (Magician Remix)“ von Lykke Li (2012) sowie „Wake Me Up“ von Avicii (2013) und „Despacito“ von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (2017). (dpa)