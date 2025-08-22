DIW-Chef fordert verpflichtendes soziales Jahr für Rentner

dpa

Vom Wirtschaftsinstitut DIW kommt erneut ein brisanter Vorschlag. Wieder geht es um Rentner.

© Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
© Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Ökonom Marcel Fratzscher fordert ein verpflichtendes soziales Jahr für alle Rentnerinnen und Rentner. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sagte dem „Spiegel“: „Gesundheitlich werden das manche nicht können, aber dafür gibt es auch bei jungen Leuten Regelungen. Die ältere Generation muss sich stärker einbringen, beispielsweise im Sozialbereich, aber auch bei der Verteidigung.“ Benötigt würden technische Fähigkeiten. „Warum sollten wir die nicht nutzen, gerade von Leuten, die früher bei der Bundeswehr ausgebildet wurden?“

Fratzscher fordert von älterer Generation mehr Solidarität

Fratzscher sagte weiter: „Wir brauchen mehr Solidarität der Alten mit den Jungen.“ Der Ökonom warb für einen neuen Generationenvertrag.

Auf die Frage, welche Vergehen er den Älteren konkret vorwerfe, sagte Fratzscher: „Zu viel Ignoranz, Selbstbezogenheit und Naivität. Wir wollen zu lange schon die Realität nicht sehen. So haben wir nach dem Ende des Kalten Krieges gedacht, wir müssten uns nie mehr verteidigen – und haben die Friedensdividende verfrühstückt. Deshalb müssen wir jetzt über fünf Prozent Verteidigungsausgaben reden, um die Schäden zu beheben, die in 35 Jahren entstanden sind. Oder nehmen Sie die Klimapolitik. Wir wissen seit Jahrzehnten, auf welchem explosiven Pfad wir sind.“

Die „Babyboomer“ hätten zudem viel zu wenige Kinder bekommen. „In den Sechzigerjahren versorgten sechs Beitragszahler eine Rentnerin oder einen Rentner“, sagte Fratzscher. „Bald sind es nur noch zwei. Wieso sollten ausschließlich die Jungen für diese Lebensentscheidungen der Babyboomer geradestehen? Die Boomer selbst verweigern sich seit 20 Jahren dieser Verantwortung.“ Die Last für die junge Generation müsse tragfähig bleiben.

Im Juli hatte sich bereits der Soziologe und Generationenforscher Klaus Hurrelmann (81) für einen sozialen Pflichtdienst für Senioren „am Ende ihres Arbeitslebens“ ausgesprochen, wie er dem „Spiegel“ sagte. Gesellschaftliche Aufgaben wie die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit sollten von allen Generationen getragen werden.

Erneut brisanter DIW-Vorschlag

Fratzschers Vorstoß für ein verpflichtendes soziales Jahr für alle Rentnerinnen und Rentner könnte erneut auf breite Proteste stoßen – wie ein anderer Vorschlag des DIW von Mitte Juli. Das Institut machte sich stark für einen „Boomer-Soli“, eine Solidaritäts-Sonderabgabe auf sämtliche Alterseinkünfte. Dies könne ein wichtiger Baustein zur Stabilisierung des Rentensystems in Deutschland sein.

Die Abgabe würde nach dem Vorschlag des DIW gezielt Personen mit hohen Alterseinkünften „moderat“ zur Kasse bitten. Einkommensschwache Rentnerinnen und Rentner könnten so unterstützt, das Risiko für Altersarmut könne reduzieren werden. (dpa)

THEMEN: DIW, Fratzscher, Gesundheit, Ökonom, Rentner, Unterstützung

Das könnte Sie auch interessieren

Carlos Castro/EUROPA PRESS/dpa
 18.08. 12:12 Viertes Todesopfer bei verheerenden Waldbränden in Spanien Vier Tote, Tausende evakuiert: In Spanien wüten seit rund zwei Wochen schwere …
Foto: Hannes P. Albert/dpa
 21.07. 12:20 London: Schnellere Waffenlieferungen für Kiew Deutschland gibt Geld und Großbritannien kauft ein: Die Verbündeten der …
Foto: Paul Zinken/dpa
 24.06. 08:08 Jeder fünfte Europäer ist zu viel Verkehrslärm ausgesetzt Lärm nervt nicht nur, sondern kann auch krank machen. Die Europäische …
Stefan Puchner/dpa
 22.08. 10:05 Weniger Verkehrsunfälle – aber Zahl der Toten gestiegen Rund 1,2 Millionen Verkehrsunfälle nahm die Polizei im ersten Halbjahr auf, …
Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa
 22.08. 08:51 Deutsche Bergsteiger in Schweizer Alpen gerettet Das Breithorn gehört zu den leichteren Viertausendern in den Alpen. Trotzdem …
Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa
 22.08. 08:37 Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr? Die Ausgaben der Krankenkassen steigen, die Einnahmen hinken hinterher. …