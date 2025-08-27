Dönerspieße auf Autobahn verteilt

Franken

Dönerspieße auf der Autobahn, ein zerstörtes Führerhaus – und trotzdem bleibt der Fahrer unverletzt. Was genau auf der A6 bei Altdorf passiert ist.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 in Mittelfranken sind Dönerspieße auf der Fahrbahn verteilt worden. Ein 44-Jähriger hatte die Spieße in seinem Kleintransporter dabei, wie die Polizei mitteilte. Er übersah das Stauende auf der A6 nahe Altdorf bei Nürnberg und fuhr auf den Laster eines 53-Jährigen auf.

Das Führerhaus des 44-Jährigen wurde komplett zerstört. Er konnte sich dennoch selbstständig und unverletzt befreien. Da durch den Aufprall Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden, wurde dort ein Auto beschädigt. Die A6 musste zwar nicht voll gesperrt werden, aber es kam dennoch zu Verzögerungen wegen der Bergungsarbeiten. (dpa/lby)

THEMEN: A6, Autobahn, Döner, Führerschein, Kleintransporter

